"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
ГлавнаяТехнологии

В Институте Горшенина состоится презентация исследования "Раннее программирование как составляющая современного образования"

Нужно ли вводить предмет «программирование» в учебную программу?

В Институте Горшенина состоится презентация исследования "Раннее программирование как составляющая современного образования"

3 июня (понедельник) 2019 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится презентация результатов социологического исследования "Раннее программирование как составляющая современного образования".

Организатор: Институт Горшенина.

В апреле-мае 2019 года Институт Горшенина совместно с группой компаний EVEREST провели социологическое исследование "Раннее программирование как составляющая современного образования". На первом этапе исследования, в апреле, были проведены 5 фокус-групповых интервью с родителями младших классов в таких городах, как Днепр, Киев, Львов, Одесса и Чернигов. Результаты фокус-групповых дискуссий были использованы при разработке анкеты всеукраинского опроса родителей учащихся 1-11 классов, проведенного в мае. Всего было опрошено 1000 респондентов во всех регионах Украины (без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,1%.

Вопросы к обсуждению:

- Как родители оценивают качество образования в Украине?

- Нужно ли, по их мнению, вводить предмет «программирование» в учебную программу, в частности для начальных классов?

- Какие стереотипы существуют среди родителей по изучению программирования в младшей школе?

- Станут ли знание основ программирования необходимыми для представителей различных профессий в будущем?

- Насколько важным является сотрудничество школ и бизнеса для совершенствования образовательного процесса?

Участие в мероприятии примут:

  • Виктор Соколов, первый вице-президент Института Горшенина
  • Юрий Чубатюк, президент группы компаний Everest
  • Оксана Макаренко, советник министра образования и науки Украины
  • Ирина Волк, генеральный менеджер Dell EMC в Украине и странах Северо-Восточной Европы

Модератор - Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также