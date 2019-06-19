Выбираем микрофон правильно

Правильно выбранный микрофон – это важная часть выступления певца на сцене. Ответственный подход к выбору акустической аппаратуры обеспечивает отличное звучание голоса вокалиста. Покупка микрофона только на первый взгляд кажется простой задачей. Чтобы правильно выбрать подходящее оборудования, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам компании "Intermuzika".
Виды направленности микрофонов
Чтобы правильно выбрать вокальный микрофон, необходимо иметь представление о его направленности. Современные производители предлагают потенциальным покупателям таким виды моделей:
- всенаправленные;
- однонаправленные;
- двунаправленные.
Первый вид приборов активно реагирует на любые звуки, которые находятся вокруг них. Такие микрофоны можно использовать при одновременной работе с несколькими вокалистами. Их обычно используют в пространстве, обладающем отличными акустическими свойствами.
Всенаправленные микрофоны гарантируют максимальную четкость передачи звуков. Основная задача однонаправленных моделей – обеспечивать запись сигналов, которые находятся перед ними. Покупка такого микрофона считается оптимальным решением для домашнего использования. Их применяют также в помещениях, где нет возможности оборудовать вокальную комнату, соответствующую всем необходимым характеристикам. Однонаправленные приборы часто оснащаются звукопоглощающими экранами.
Двунаправленные модели характеризуются универсальностью. В них существует возможность переключать диафрагмы направленности. Их стоимость значительно выше, но цена полностью окупается в процессе эксплуатации. Устройство гарантирует качественное проведение звукозаписи в любом помещении. Двунаправленные микрофоны часто используются для записи речи докладчиков. Они изолированы от неблагоприятных звуков, которые возникают в окружающей среде.
Основные преимущества вокальных микрофонов Audio-Technica
Для профессиональных певцов рекомендуется использовать микрофоны Audio-Technica. Они отличаются компактностью, небольшим весов, качественными техническими характеристиками, хорошим звучанием. Их покупку лучше совершать в интернет-магазине, где посетителям гарантируется комфортность выбора товаров, широкий ассортимент изделий, возможность получить профессиональную консультацию. Оплата и доставка продукции осуществляется в удобной для покупателей форме.