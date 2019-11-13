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​Участники протеста против рынка земли принесли под Раду свинью в гробе

Свинью будут "хоронить" в знак протеста против запуска рынка земли.

Фото: facebook.com/agrarna.rada.ua

Участники акции протеста против принятия законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли принесли под Верховную Раду тушку свиньи в гробе.

"Символические «похороны» олицетворяют будущее направления животноводства в Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения «дикого» рынка земли, как это предусмотрено нормами данного законопроекта. Ведь чтобы приобрести землю и иметь возможность конкурировать с агрохолдингами, доступ к рынку земли которым предоставляется одновременно с малыми и средними сельхозпроизводителями, фермеры вынуждены будут вырезать поголовье свиней и коров, чтобы аккумулировать средства", - объясняется в фейсбуке Всеукраинской аграрной рады, которая организовала акцию.

Фото: facebook.com/agrarna.rada.ua

Фото: facebook.com/agrarna.rada.ua

Напомним, что в среду Верховная Рада будет рассматривать в первом чтении 11 альтернативных законопроектов о запуске рынка земли.

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