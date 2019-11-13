Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Сотруднику полиции вручили подозрение в смертельном ДТП во Львовской области

Погиб пассажир автомобиля, за рулем которого находился следователь.

Сотруднику полиции вручили подозрение в смертельном ДТП во Львовской области
Фото: Львівська область онлайн

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении сотруднику Национальной полиции по ч.2 ст.286 - нарушение правил безопасности дорожного движение со смертельным исходом.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, правохранитель в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля Daewoo превысил скорость и наехал на бетонное ограждение на обочине дороги. В результате удара автомобиль перевернулся, а пассажир, который сидел возле подозреваемого, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Издание "Львовская мануфактура новостей" пишет, что авария произошла 10 ноября около 4:50 утра в селе Заречье Старосамборского района.

27-летний водитель получил сотрясение мозга с многочисленными ранениями головы и лица и был госпитализирован в Добромыль. Его 28-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

Председатель Великосушицького сельсовета Михаил Середницкий рассказал LMN, что авария произошла на проблемном отрезке дороги. "Здесь уже не впервые происходят аварии, в которых гибнут люди. Перед этим в феврале двое погибли. Думаю, там нужны камеры, чтобы была возможность штрафовать тех, кто нарушает скорость. Оштрафовали бы одного, второго - и другие боялись", - рассказал он.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также