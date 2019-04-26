Движение транспорта по трассе "Одесса-Измаил" заблокировано из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и поезда.
Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.
ДТП произошло около 8:00 утра на 43 км автодороги "Одесса-Измаил".
Предварительно установлено, что за неисправных тормозов водитель грузового автомобиля "ДАФ" на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом грузового поезда.
В результате ДТП никто не пострадал.
Сейчас на указанном участке дороги приостановлено движение транспорта. На месте работают полицейские.
Напомним, в феврале пассажирский поезд протаранил грузовик в Ивано-Франковской области.