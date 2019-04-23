Фото: zt.npu.gov.ua

Утром 23 апреля на 234 километре дороги Киев-Чоп в Житомирской области из-за лося произошло двойное ДТП со смертельным исходом.

Как сообщила пресс-служба полиции, около 5:50 животное неожиданно выскочило на дорогу и попало под колеса автопоезда DAF, который ехал в сторону Житомира.

Водитель, 49-летний житель Луцка, остановил машину и включил аварийный сигнал. Однако через несколько минут в грузовик сзади въехал грузовой бус Merсedes Sprinter.

35-летний водитель Merсedes погиб на месте происшествия.

Фото: zt.npu.gov.ua

Лось тоже погиб.

Фото: zt.npu.gov.ua

По факту аварии открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что с недавних пор лось в Украине - краснокнижное животное.