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В Харьковской области локомотив сбил пожилого мужчину насмерть

Мужчина переходил через рельсы в неустановленном месте.

В Харьковской области локомотив сбил пожилого мужчину насмерть
Фото: zdr.gudok.ru

22 апреля около 16:00 недалеко от железнодорожной станции Подлиман в Боровском районе Харьковской области, локомотив электропоезда насмерть сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"По словам машиниста, он заметил мужчину с велосипедом, который переходил через рельсы, после чего немедленно начал подавать звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось», - говорится в сообщении.

От полученных травм 66-летний житель села Подлиман погиб на месте. Отмечается, что мужчина переходил через рельсы в неустановленном месте. После инцидента движение поездов не приостанавливалось.

На данный момент, полиция устанавливает обстоятельства гибели пожилого мужчины. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июне 2018 года а Полтавской области поезд сбил насмерть19-летнего парня и 17-летнюю девушку, которые на скутере пересекали железнодорожное полотно. Парень был за рулем и пересекал путь, с закрытым переездом. Он пропустил один поезд и решил поехать еще до открытия шлагбаума. Оказалось, что навстречу первому шел второй локомотив, с которым и произошло столкновение.

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