​В центре Киева мужчина угнал полицейский автомобиль и сбил патрульную

В воскресенье вечером в центре Киева мужчина угнал автомобиль полицейских, прибывших по вызову утихомирить шумную компанию.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Фейсбуке, комментируя инцидент с пострадавшим патрульным.

"В 23:50 на перекрестке улиц Крещатик и Михайловская экипаж патрульной полиции отрабатывал вызов "хулиганство" - буянила нетрезвая компания. Прибыв на вызов, патрульные начали разбираться в ситуации и устанавливать подробности происшествия. В это время к служебному автомобилю Toyota Prius внезапно подбежал неизвестный мужчина и сел за руль и начал движение, при этом сбил патрульную полицейскую, которая пыталась его остановить", - говорится в сообщении.

Патрульные начали преследование и заблокировали "угонщика" на Железнодорожном шоссе. Злоумышленник задержан согласно ст. 208 УПК.

Пострадавшую сотрудницу полиции госпитализировали, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Руководитель группы быстрого реагирования Национального комитета Красного Креста Украины Тарас Логинов сообщил в фейсбуке, что первую помощь пострадавшей сотруднице полиции оказал волонтер отрядов быстрого реагирования Алексей Охрименко, который стал случайным свидетелем происшествия.

"Имея знания и навыки оказания первой помощи он тут же, вместе с другими людьми, приступил к спасению жизни пострадавшей. Благодаря их действиям девушка-полицейская была живой передана врачам скорой помощи и доставлена в больницу", - написал Логинов в фейсбуке.

Напомним, ранее в Запорожье патрульные со стрельбой и погоней догоняли пьяного водителя.