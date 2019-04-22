За сутки боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один военнослужащих ВСУ получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Екатериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражескую провокацию подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Также из стрелкового оружия боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи участка разведения сил и средств сторон недалеко от поселка городского типа Станица Луганская.

Напомним, глава ОБСЕ мирослав Лайчак призвал продолжить переговоры о "пасхальном" перемирии на востоке Украины.