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Украинский военнослужащий получил ранение возле Екатериновки

Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ.

Украинский военнослужащий получил ранение возле Екатериновки
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фйесбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Екатериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в вечерней сводке.

В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.

"На вражескую провокацию подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщают в штабе.

Напомним, глава ОБСЕ мирослав Лайчак призвал продолжить переговоры о "пасхальном" перемирии на востоке Украины.

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