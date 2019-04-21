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Порошенко поздравил католиков с Пасхой

"Сегодня верующие открывают свои сердца для искренней молитвы".

Порошенко поздравил католиков с Пасхой
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой. Поздравление опубликовано на сайте главы государства.

"Примите сердечные поздравления со Светлым Христовым Воскресением. Это особенно почитаемый и величественный для каждого христианина праздник. В этот день все верующие открывают свои сердца для искренней молитвы и благодарения Господу за его любовь и покровительство", - сказано в поздравлении.

"Сегодня такая поддержка крайне необходима украинскому народу, чтобы преодолеть сложные испытания в борьбе за свое достоинство и независимость государства. Чудо Воскресения Христова объединяет всех нас несокрушимой верой в торжество добра, мира и справедливости на нашей земле", - написал Президент.

Порошенко пожелал каждой семье благополучия и согласия, и надежды на всеобъемлющую любовь и милость Всевышнего.

Православная церковь отмечает Пасху неделей позже - 28 апреля.

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