Порошенко поздравил католиков с Пасхой

Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой. Поздравление опубликовано на сайте главы государства.

"Примите сердечные поздравления со Светлым Христовым Воскресением. Это особенно почитаемый и величественный для каждого христианина праздник. В этот день все верующие открывают свои сердца для искренней молитвы и благодарения Господу за его любовь и покровительство", - сказано в поздравлении.

"Сегодня такая поддержка крайне необходима украинскому народу, чтобы преодолеть сложные испытания в борьбе за свое достоинство и независимость государства. Чудо Воскресения Христова объединяет всех нас несокрушимой верой в торжество добра, мира и справедливости на нашей земле", - написал Президент.

Порошенко пожелал каждой семье благополучия и согласия, и надежды на всеобъемлющую любовь и милость Всевышнего.

Православная церковь отмечает Пасху неделей позже - 28 апреля.