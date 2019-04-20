Порошенко утвердил план мероприятий в рамках курса Украины на ЕС и НАТО

Президент Петр Порошенко утвердил план мероприятий по реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО.

Об этом говорится в указе №155/2019 от 20 апреля.

План состоит из 31 пункта, которые распланированы на 2019 и 2020 годы.

Ближайшая по времени задача - обеспечить разработку законопроекта о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины". Он должен быть готов уже в июне 2019 года.

Также на 2019 год запланированы: разработка предложений о пересмотре Соглашения об ассоциации; расширение источников и способов привлечение международной помощи; проведение консультаций о возможном участии Украины в рамочной программе "Горизонт Европа"; переговоры об участии Украины в операциях ЕС по урегулированию кризисов; участие Украины в проектах Европейского оборонного фонда, PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество) и CARD (Координированный годичный обзор обороны); расширение сотрудничества с ЕС в сферах противодействия дезинформации.

Также в этом году предполагается наработать предложения о расширении участия Украины в выполнении программы НАТО "Наука ради мира"; обеспечить подготовку визита в Украину делегации Североатлантического совета НАТО; подготовку и подачу предложений об обращении за Планом действий по членству в НАТО; разработать концепцию программы психосоциальной адаптации участников боевых действий.

В 2020 году Украина планирует наработать новые формы сотрудничества в рамках "Восточного партнерства"; открыть филиал Колледжа Европы и Европейской школы "Восточного партнерства"; обсудить с НАТО вопрос о присоединении к Программе расширенных возможностей; наладить прямые госзакупки оборонного назначения по импорту; разработать проект автономной военной базы на востоке Украины и военно-морской базы на побережье Азовского моря.

Некоторые пункты не имеют дедлайна и предусматривают постоянное выполнение (например, диалог с ЕС или переход к прямым импортным закупкам продукции оборонзаказа).

Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключили из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.