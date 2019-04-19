С начала войны на Донбассе Зеленский четыре раза слетал в Москву, - "Схемы"

В ходе дебатов на "Олимпийском" он заявил, что "не был в России с начала войны".

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" нашли неправду в словах кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского.

В ходе дебатов на "Олимпийском" он заявил, что "не был в России с начала войны".

При этом по данным "Схем", в мае-июне 2014-го он еще четыре раза слетал в Москву.

"В частности, Владимир Зеленский вылетал из Киева в Москву 7 мая 2014 года, возвращался 19 мая. Уже на следующий день снова вылетел в Шереметьево, откуда вернулся 25 мая. Через шесть дней снова вылетел в Москву, вернулся 2 июня 2014 года. Последний раз Владимир Зеленский вылетал напрямую в Россию 4 июня, вернувшись 12 июня 2014 года из Домодедово (Москва)", - сообщают "Схемы".

Фото: radiosvoboda.org

Военная агрессия со стороны России началась в конце зимы 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма со стороны России 20 февраля 2014-го. Уже в начале апреля 2014 года контролируемые Россией боевики, а затем и непосредственно военнослужащие Вооруженных сил России захватили ряд украинских городов на Донбассе.

Напомним, что в ходе дебатов на стадионе Владимир Зеленский назвал "ДНР" и "ЛНР" повстанцами.