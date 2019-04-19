«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
ГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИ
ГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИ
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
Зеленский назвал "ДНР" и "ЛНР" повстанцами
Зеленский назвал "ДНР" и "ЛНР" повстанцами
«Связной» для преЗЕдента
«Связной» для преЗЕдента
Зеленский представил свою команду
Зеленский представил свою команду
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Досрочные выборы Рады: быть или не быть?
Досрочные выборы Рады: быть или не быть?
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
ГлавнаяПолитика

"Либо штампы России, либо тотальная некомпетентность", - Порошенко о словах Зеленского о "повстанцах"

Президент признался, что испытал шок.

По прибытию на Суспильне с НСК "Олимпийский" Петр Порошенко поделился впечатлениями от дебатов на стадионе.

Порошенко отметил, что атмосфера на стадионе была фантастической, но вместе с тем он испытал шок.

"Когда я слышу от кандидата в президенты за два дня до выборов фразу "повстанцы ЛНР/ДНР", - это означает либо штампы России, либо тотальная некомпетентность. Потому что это совершенно четко демонстрирует, что у нас нет российских войск, нет российской агрессии. У нас есть повстанцы, которые якобы проживают на территории Донецкой и Луганской областей, и украинцы убивают сами себя, а Россию мы выводим за пределы этой агрессии. И я абсолютно уверен, что такова позиция господина Зеленского", - сказал Петр Порошенко.

Ранее в ходе дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" Владимир Зеленский в начале сессии вопрос-ответ сказал, что задает вопросы, которые его штаб получил от избирателей в Интернете.

"Почему ваши конфеты до сих пор можно свободно купить в магазинах Москвы, является ли это правдой - я не утверждаю - что конфеты "Рошен" есть в пайках повстанцев "ЛНР" и "ДНР"? - спросил Зеленский и озвучил перечень вопросов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также