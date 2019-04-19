"Либо штампы России, либо тотальная некомпетентность", - Порошенко о словах Зеленского о "повстанцах"

По прибытию на Суспильне с НСК "Олимпийский" Петр Порошенко поделился впечатлениями от дебатов на стадионе.

Порошенко отметил, что атмосфера на стадионе была фантастической, но вместе с тем он испытал шок.

"Когда я слышу от кандидата в президенты за два дня до выборов фразу "повстанцы ЛНР/ДНР", - это означает либо штампы России, либо тотальная некомпетентность. Потому что это совершенно четко демонстрирует, что у нас нет российских войск, нет российской агрессии. У нас есть повстанцы, которые якобы проживают на территории Донецкой и Луганской областей, и украинцы убивают сами себя, а Россию мы выводим за пределы этой агрессии. И я абсолютно уверен, что такова позиция господина Зеленского", - сказал Петр Порошенко.

Ранее в ходе дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" Владимир Зеленский в начале сессии вопрос-ответ сказал, что задает вопросы, которые его штаб получил от избирателей в Интернете.

"Почему ваши конфеты до сих пор можно свободно купить в магазинах Москвы, является ли это правдой - я не утверждаю - что конфеты "Рошен" есть в пайках повстанцев "ЛНР" и "ДНР"? - спросил Зеленский и озвучил перечень вопросов.