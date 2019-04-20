Конкурс на главу налоговой заблокируют по той же схеме, что конкурс на главу таможни, - Денисенко

Народный депутат Вадим Денисенко сообщил, что конкурс на нового руководителя налоговой заблокируют в ближайшее время по той же схеме, что и конкурс на главу таможни. Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук.

"В день тишины получил следующую информацию: уже договорились, что конкурс на голову налоговой блокируется. Инициаторы - те же, правда круг заинтересованных немного шире, чем в прошлый раз ", - говорится в сообщении.

"Причина - никто из крупных теневых игроков не хочет изменений и надеются, что с новой властью они договорятся о назначении своих руководителей. С точки зрения пиара, все будут валить на провальную судебную реформу Порошенко, хотя каждый, кто хоть немного понимает этот вопрос, понимает, что главная причина в другом. Это не просто деньги. Это несколько миллиардов долларов в год ", - сообщил Денисенко.

Ранее Окружной админсуд Киева приостановил действие распоряжение Кабмина об объявлении конкурса на должности главы Таможенной службы. Решение было принято 17 апреля в качестве обеспечительной меры по иску народного депутата Андрея Антонищака из БПП.

Конкурс на глав налоговой и таможни находится на завершающей стадии. 23 апреля с финалистами конкурса должно было состояться собеседование.

Напомним, разделение Государственной фискальной службы на налоговую и таможенную - одно из требований Международного валютного фонда.