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Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных

Боевики совершили 10 обстрелов.

Сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных
Фото: Макс Левин

В субботу, 20 апреля, российские боевики на Донбассе совершили 10 обстрелов по позициям украинской армии. Потерь среди наших военных нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Зафиксировано 4 обстрела с применением тяжелого вооружения: боевики израсходовали 61 минометную мину калибров 120 и 82 мм. Огонь также велся из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Павлополь, Опытное, Авдеевка, Гнутово, Пески и Вольный.

По данным разведки, 4 боевика убиты, 6 - ранено.

С начала воскресенья обстрелов украинских позиций не зафиксировано.

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