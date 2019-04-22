Ни слова о выборах! Как-будто их и не было. Наши начальники, до сих пор сладко жившие на плоской вершине украинского Олимпа и в его предгорьях, сегодня в волнении. Еще бы, многое может измениться.

Фото: Ельдар Сарахман Семен Глузман

А я о простом. О самом главном, низком. Об одном лишь событии нашей жизни, определяющем наше будущее. О трехдневном тренинге украинской психиатрической молодежи в рамках ежегодной конференции. Разумеется, Минздрав Украины к проведению и участию в этой конференции отношения не имел. Их, представителей молодой команды реформаторов там не было.

Были другие. Звезды мировой науки и практики. Сэр Грэхэм Торникрофт из Великобритании, норвежский профессор Норберт Скокавичус, американские звезды Беннет Лилиенталь и Игорь Куценок, профессор Хельмут Бергер из Германии, доктор Бригита Бакс из уже реформировавшей себя Литвы… Все они, давно сотрудничая с нами, в разное время пытались встретиться с известной дамой, упорно исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Не получилось ни у кого. По-видимому, была очень занята реформой. А они, признанные в мире звезды, хотят лишь одного: помочь нам. Нашей далеко не совершенной системе здравоохранения. И нашим молодым врачам и психологам, давая им шанс состояться в высшем уровне современных научных исследования.

Три дня в скромных залах недорогого бизнес-центра был настоящий праздник. 370 участников из большинства регионов Украины, психиатры и клинические психологи, радостно общались и друг с другом, и с мировыми звездами, ели в перерывах те же скромные булочки, что и великий Сэр Грэхэм Торникрофт, рукоположенный королевой в это высшее звание за заслуги в модернизации английской системы здравоохранения. Кстати, жил профессор в скромной киевской гостинице вместе с украинскими коллегами.

Три дня наблюдая всю эту радость профессионального и человеческого общения, я осознал причину нежелания министерских реформаторов хотя бы формально и коротко посетить этот форум. Вспомнил знаменитые строки из романа Ильфа и Петрова: группа мелких жуликов и авантюристов на своей автомобильной развалюхе «Антилопе Гну» прячется в овраге, в страхе пропуская вперед новые, сверкающие яркими фарами автомобили.

Три дня блестящие преподаватели мягко и последовательно вводили наших молодых коллег в тонкое и совсем не простое ремесло современных научных исследований. Все общались исключительно на английском языке. На нем дискутировали, на нем разговаривали во время коротких кофе-брейков. Умные, красивые девушки и парни понимали: они слушают советы людей, о личном знакомстве с которыми они будут рассказывать своим ученикам спустя десятилетия.

А рядом, совсем рядом готовили стадион к предстоящим президентским дебатам. Закрыли метро, заполнили полицейскими улицу. Но нас это не касалось. Мы об этом не говорили и не думали. Мы в этот день, в третий день нашего профессионального общения, вручали коллегам наши ежегодные знаки отличия. Две главные наши премии, имени доктора Моисея Танцюры и фельдшера Анания Мазура, названы так в честь наших давно ушедших в мир иной коллег, во время нацистской оккупации Киева спасавших психически больных людей от неизбежного тогда умерщвления.

Девиз этих премий, этих наград – совсем не героизм. Мы не хотим жить в стране, нуждающейся в героизме. Наш девиз совсем иной: «За достойное поведение в недостойной ситуации». В этом году премию имени Танцюры получил наш давний друг, совсем не психиатр, историк, советолог и журналист Роберт ван Ворен. А премию Мазура – медицинская сестра, 45 лет работающая в психиатрии, Елена Каретная.

Вручили мы тогда и другие наши ежегодные премии. Имени профессора Вадима Блейхера, предназначенную для клинических психологов (её получил православный священник из Херсона Андрей Калита, имеющий и светское образование психолога, он спасает сотни солдат, вернувшихся с войны и трудно привыкающих к нашей обыденной жизни). Имени доктора Станислава Костюченко, предназначенную для поощрения молодых исследователей, ее получил молодой психиатр Дмитрий Марценковский. Имени легендарного тюремного врача доктора Федора Гааза, эту премию мы вручили молодой нашей коллеге Татьяне Дергач, активно работающей в пенитенциарной психиатрической системе Украины.

Что ж, мы живем в странное и тревожное время. Сегодня только от нас зависит наше будущее. Наши судьбы и судьба нашего государства. Если продолжить опираться на образы романа Ильфа и Петрова, следует помнить: несчастная колымага «Антилопа Гну» вскоре разрушилась. До того состояния, которое восстановлению не подлежит.