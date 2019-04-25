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С начала суток боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

С начала суток боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Потерь среди военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается также, что пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области: из вооружения боевых машин пехоты боевики обстреляли украинские позиции у с. Павлополь Волновахского района, из гранатометов различных систем - у с. Гнутово Мариупольского горсовета, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды - у с. Лебединское Волновахского района и пгт Талаковка Кальмиусского района г. Мариуполь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем однажды боевики обстрелял позиции ВСУ в районе с.Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Напомним, ранее на линии разграничения украинские силовики задержали российского диверсанта.

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