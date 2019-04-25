В Киеве неизвестные сообщили о минировании здания Верховной Рады.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
В перерыве работы парламента в четверг к охране здания на Грушевского 5 поступила информация о якобы минировании.
Правоохранители со спецтехникой проверили все помещения в здании на наличие взрывчатых веществ. Информация о минировании не подтвердилась.
На время проверки входы в парламент были закрыты. Доступ в Раду возобновят к вечернему заседанию, в 16:00.
Напомним, это уже не первый раз, когда подобным образом "минировали" здание главного государственного органа страны.
В декабре прошлого года в Киеве задержали мужчину, который, будучи навеселе, позвонил в полицию и сообщил, что в здании парламента находится взрывчатка. При этом он назвал правоохранителям свой адрес.