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В Киеве "минировали" Верховную Раду

Работа парламента будет возобновлена в 16:00.

В Киеве "минировали" Верховную Раду
Верховная Рада
Фото: volyanarodu.com.ua

В Киеве неизвестные сообщили о минировании здания Верховной Рады.

Об этом сообщает  корреспондент LB.ua.

В перерыве работы парламента в четверг к охране здания на Грушевского 5 поступила информация о якобы минировании.

Правоохранители со спецтехникой проверили все помещения в здании на наличие взрывчатых веществ. Информация о минировании не подтвердилась.

Фото: Анна Стешенко

На время проверки входы в парламент были закрыты. Доступ в Раду возобновят к вечернему заседанию, в 16:00.

Фото: Анна Стешенко

Напомним, это уже не первый раз, когда подобным образом "минировали" здание главного государственного органа страны.

В декабре прошлого года в Киеве задержали мужчину, который, будучи навеселе, позвонил в полицию и сообщил, что в здании парламента находится взрывчатка. При этом он назвал правоохранителям свой адрес.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, ​журналист
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