​Верховный Суд закрыл производство по делу о предоставлении Томоса об автокефалии ПЦУ

Суд пришел к выводу, что дело не имеет признаков административной юрисдикции.

Верховный Суд отказался оценивать решение Верховной Рады, которым она поддержала обращение Президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщается на сайте суда.

"Верховный Суд закрыл производство по делу по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018", - говорится в сообщении.

В четверг, 25 апреля, Верховный Суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что оно не имеет признаков дела административной юрисдикции и закрыл производство.

Отмечается, что объявлена только резолютивная часть решения, а полный текст постановления ожидается в течение пяти дней.

Напомним, 26 марта Окружной админсуд Киева отказался признать незаконной просьбу Порошенко к Варфоломею о предоставлении Томоса.

16 июня 2016 года Верховная Рада направила обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. В частности, Рада попросила Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии.

В апреле прошлого года Рада приняла проект постановления №8284 в поддержку обращения президента Украины к константинопольскому патриарху Варфоломею.