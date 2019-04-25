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Число гражданских жертв на Донбассе сократилось наполовину в 2018, - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ выступил на Совбезе ООН по Украине.

Число гражданских жертв на Донбассе сократилось наполовину в 2018, - Сайдик
Фото: un.org

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик констатирует, что в 2018 году число жертв среди гражданского населения на Донбассе сократилось в два раза по сравнению с 2017 годом.

Об этом он сообщил в ходе заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

"Число гражданских жертв сократилось в прошлом году наполовину по сравнению с 2017 годом. К счастью, эта тенденция продолжается. Количество пострадавших от оружейных артобстрелов также существенно сократилось. В то же время проблема мин, невзорвавшихся боеприпасов усугубляется", - сказал он.

Сайдик приветствовал принятие в четверг Верховной Радой закона, который разрешает прямое донорское финансирование неправительственных организаций, осуществляющих разминирование на Донбассе.

Как сообщалось, в 2017 году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 486 жертв среди гражданского населения, среди которых было 87 убитых и 399 раненых.

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Источник: "Українські новини"
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