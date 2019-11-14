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В пятницу в Киеве до +10 градусов, без осадков

Ночью в столице +1…+7.

В пятницу в Киеве до +10 градусов, без осадков
Фото: instagram/by_istphoto

В пятницу, 15 ноября, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, во Львовской области +3…+8 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Карпатах дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +2…+7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в Черниговской и Сумской областях 0…+5 градусов; днем +5…+10 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Полтавской и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+10 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, в Донецкой области 0…+5 градусов, днем +6…+11 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с (кроме Одесской области). Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +9…+16 градусов, в Одесской области +13…+18 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов

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