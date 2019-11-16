Украина отправила буксиры за захваченными РФ кораблями

СМИ сообщают, что “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” могут вернуть сегодня ночью.

Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными Россией в Керченском проливе судами. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

По информации издания, захваченные малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" сегодня ночью вернут украинской стороне.

Сообщается, что из портов Южного, Черноморска и Одессы за ними вышли поисково-спасательный корабль "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Издание пишет, что российская сторона тянет захваченные корабли из оккупированной Керчи в сторону Одессы. Ожидается, что передача пройдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы в районе крымского мыса Тарханкут.

Накануне российское издание "Коммерсантъ" сообщило о "принципиальном решении" вернуть корабли Украине. По данным газеты, стороны договорились о передаче кораблей до саммита "нормандской четверки". В то же время сегодня МИД России опроверг привязку к конкретным датам и заявил, что Киев мог забрать их в любое время.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вместе с экипажем суден. Всего там было 24 украинских моряка. Их отпустили 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. Россия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

Командующий ВМС Игорь Воронченко говорил, что Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.