Украинские военные летчики из состава миротворческой миссии ООН в ДР Конго осуществили успешную посадку на кратер самого активного вулкана Африки.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Пилоты вертолета Ми-8 осуществили высадку группы вулканологов, которые исследуют вулкан Ньямлагирана, высота которого достигает трех километров.

Фото: mil.gov.ua

После высадки ученых вертолет вернулся на базу. Спустя несколько часов экипаж забрал ученых с вершины вулкана.

Фото: mil.gov.ua

Украинские летчики во время операции столкнулись с рядом трудностей, в частности с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км/ч, а также с хрупкой поверхностью кратера, которая под давлением могла провалиться.

Фото: mil.gov.ua

Вулканы Ньямлагира и Ньирагонго - братья-близнецы. На них приходится около 40% всех известных вулканических извержений, произошедших в Африке с начала наблюдений.