Ермак: за пять лет действия газового контракта Украина гарантированно заработает $15 млрд

Новое соглашение между Украиной и Россией о поставках российского газа Европу предполагается подписать уже в эти выходные.

Помощник президента Андрей Ермак уверен, что условия транзитного контракта выгодны для Украины, передает ТСН.

Ермак заверил, что за пять лет действия контракта Украина гарантированно заработает 15 миллиардов долларов.

"Украина уже 1490 дней не покупает российский газ. Не будет этого пункта в новом соглашении, уточняет Андрей Ермак. Зато там пропишут четкую и прозрачную формулу цены на газ. Если Украине будет выгодно, то она сможет воспользоваться этой опцией. Сейчас такой потребности нет", - говорится в сообщении.

Ермак уверен, что переговоры были знаковыми для Украины. Наша страна вовремя успела разделить ГТС, выполнила все рекомендации Еврокомиссии и самое главное - избежала газовой войны. А все это вместе, уверен помощник президента, сняло так называемую "усталость от Украины".

"Мы очень тщательно выполняем наши обязательства. Думаю, что сегодня наши партнеры действительно уважают нас и видят в нас надежных партнеров", говорит он.

По словам помощника президента, в новом документе детально прописаны все условия контрактов. В случае возможного срыва договоренностей Россией Украина сможет обратиться в международные суды и их выиграть.

Напомним, Украина и Россия должны заключить новый транзитный договор на 2020-2024 годы до 29 декабря. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах.