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Кабмин проводит экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с РФ, - нардеп

Формат заседания полностью закрытый.

Кабмин проводит экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с РФ, - нардеп
Фото: kmu.gov.ua

Каминет министров Украины вечером во вторник, 24 декабря, собрался на экстренное заседание по газовым переговорам с Российской Федерацией.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"В ближайшие минуты начнётся экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией. Формат заседания полностью закрытый - ДСК (для службового користування)", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, Украина и Россия должны заключить новый транзитный договор на 2020-2024 годы до 29 декабря. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах.

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