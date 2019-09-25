Сегодня, 25 сентября под Министерством здравоохранения состоялся митинг с требованием прекратить давление на сотрудников Минздрава, которые работали в команде экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Активисты утверждали, что здоровьем украинцев должны заниматься профессионалы, которые доказали свою честность и беспристрастность в команде предыдущего министра здравоохранения.
"Однако, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда лучших руководителей пытаются прямым текстом выжить из Минздрава… Нас, обычных граждан, которые уже увидели первые положительные результаты медреформы, не устраивает такое положение дел. Мы видим в таких кадровых решениях угрозу не только реформы, но всему состояния системы здравоохранения в Украине", - подчеркивают активисты.
Напомним, Ульяна Супрун в интервью LB.ua рассказала, что на нее и не ее команду ищут нечто такое, что позволит открыть уголовные дела.
24 сентября служащие Минздрава написали открытое письмо к премьер-министру Украины, в котором предъявляются претензии к заму главы Минздрава Загрийчуку, который сейчас исполняет обязанности министра.
"И.о. министра Михаил Загрийчук в присутствии 50 сотрудников двух директоратов предлагает генеральным директорам покинуть свои должности добровольно, поскольку в команде не нужны государственные служащие, которые имеют собственную профессионально обоснованную позицию и высказывают ее в законный способ. В случае отказа нам обещают "найти способ от вас избавиться", - сказано в письме.
Подписанты заявили, что Загрийчук заявил о планах управлять министерством "по понятиям, а не по вашим правилам".
В свою очередь, Загрийчук в комментарии LB.ua рассказал, что он действительно предложил написать заявление об увольнении гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой после того, как у них состоялся разговор на тему работы ее директората.