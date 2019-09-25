"Мы ждали этого 33 года!": врачи детской реанимации из Днепра получили спецавтомобиль от Фонда Рината Ахметова

"Первое отделение реанимации новорожденных в Украине впервые появилось в 1986 году и открылось именно в нашей больнице. Все эти годы у отделения не было своей машины. Мы всегда запрашиваем машину у автопарка городского отдела здравоохранения. Каждый раз приезжают разные машины, чаще всего не предназначенные для транспортировки младенцев. Потому что у нас на всю область всего один неонатальный автомобиль. Точнее был один. Сегодня мы получили второй. И первый для нашего отделения! Мы очень счастливы, ведь ждали этого 33 года!" - так прокомментировал получение нового спецавтомобиля Citroen Jumper и.о. гендиректора Днепропетровского специализированного клинического медицинского центра матери и ребенка им профессора М.Ф. Руднева Игорь Македонский.

Ключи от машины типа С, которая предназначена для транспортировки недоношенных и новорожденных детей, были вручены больнице из Днепра в рамках третьего этапа проекта «200 скорых для Украины», который реализуется по инициативе Президента Украины и по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств.

Игорь Александрович также рассказал, как отделение детской реанимации появилось в Украине:

"Перинатальная медицина в Советском Союзе не была развита. Дети, которые рождались раньше срока, часто умирали, потому что их даже не пытались реанимировать. Не было ни специалистов, ни оборудования. Да и в принципе считалось, что недоношенные дети не жизнеспособны. Потом, конечно, открыли реанимацию для детей в Москве, но чиновники советского минздрава не спешили делать то же в Украине. В 1986 году врач Александр Буяльский из Днепра, который на тот момент уже работал в нашей больнице, понял, что ситуацию нужно менять, и начал лоббировать открытие отделения реанимации младенцев. И поехал в Москву, потому что для открытия отделения требовалось разрешение чиновников минздрава. Они удивились, что приехали не из Киева, а «всего лишь» из Днепра, но разрешение дали. Но у нас по-прежнему не было специалистов и оборудования. Помогли американцы, которые прислали свое отработанное оборудование. Оно было не приспособлено для работы с нашими электросетями, врачам самим пришлось переделывать аппараты».

Теперь жизнеспособными считаются даже новорожденные с весом 500 грамм. Но выжить таким крохам очень сложно, если нет специального оборудования. А машина от Фонда Рината Ахметова – настоящее спасение.

"Автомобиль укомплектован идеально! Он позволяет перевозить недоношенных детей с минимальным риском для здоровья. В машине подогреваемый инкубатор, система подачи кислорода, система увлажнения, полифункциональный монитор. Есть система подогрева для растворов. Есть дозатор для введения медикаментов. Есть порт для зарядки аккумуляторов. Очень важно, что у инкубатора – гидропневматическая подвеска. Это значит, что малыша при перевозке не будет трясти на кочках и ухабах. Мы очень рады получить такую современную машину. Особенно рад человек, благодаря которому в 1986 году было открыто первое отделение реанимации новорожденных в Украине – Александр Станиславович Буяльский. Он по-прежнему работает в нашей больнице и возглавляет отделение, созданное благодаря его настойчивости. От всего коллектива благодарим Президента Зеленского и Рината Ахметова за такой подарок!"

Областные больницы, станции скорой помощи и амбулатории сельских громад в 24 регионах Украины уже получили 77 автомобилей.

До конца года проект «200 скорых для Украины» будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет скорой помощи. Среди 123 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче врачам, спецмашины классов А, В и С.

СПРАВКА

17 сентября Фонд Рината Ахметова передал очередные 20 автомобилей скорой помощи в государственные лечебные учреждения 15 областей Украины. Это суперсовременные скорые трех типов: три уникальных авто типа А на базе внедорожника Toyota Land Cruiser; 14 неонатальных автомобилей скорой помощи типа С на базі Citroen Jumper, а также 3 автомобиля скорой медицинской помощи типа В на базі Citroen Jumper.