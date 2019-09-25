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В Одессу прибыл корабль Береговой охраны Турции с дружественным визитом

Это первый заход корабля Береговой охраны Турции в Одессу.

В Одессу прибыл корабль береговой охраны Турции с неофициальным, дружественным визитом. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины на фейсбуке.

Фото: МВД УкраиныФБ

"Договоренность об обмене дружественными визитами была достигнута во время предыдущих встреч на уровне МВД и руководства Госпогранслужбы", - сказано в сообщении ведомства.

Фото: МВД УкраиныФБ
Фото: МВД УкраиныФБ

В МВД подчеркнули, что это первый заход корабля Береговой охраны Турции в Одессу, но не первый в Украине: до 2012 года существовала достаточно активная практика обмена визитами кораблей пограничных ведомств Украины и Турции, однако ранее все заходы турецких кораблей были в крымские пункты базирования.

Напомним, в августе Турция передала Украине две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5.

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