​В четверг в Киеве до +14 градусов, днем дождь

В четверг, 26 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью умеренный, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +14…+21 градус.

В Карпатах дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +8…+13 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+12 градусов, днем +11…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, в Днепропетровской области +2…+7 градусов, в отдельных районах заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +12…+20 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Одесской области дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, на юге Одесской области до +15 градусов, в Запорожской области +2…+7 градусов в отдельных районах заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +15…+21 градус.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.

25 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15...+19 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.