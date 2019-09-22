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СБУ назвала количество боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые перешли на сторону Украины

383 сепаратиста воспользовались программой СБУ "Тебя ждут дома".

СБУ назвала количество боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые перешли на сторону Украины
Фото: politeka.net

С августа 2015 года и по настоящее время украинским властям добровольно сдались 383 сепаратиста из "ДНР" и "ЛНР". В том числе, 128 человек в прошлом году и 16 человек с начала 2019 года.

Об этом сообщает "Апостроф".

В департаменте контрразведки СБУ изданию сообщили, что все эти люди сложили оружие в рамках программы СБУ "Тебя ждут дома".

Программа предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины с наименьшими потерями. Это пока единственный шанс для сепаратистов, не совершавших тяжких преступлений (убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия) законно выбраться из болота "русского мира".

Ранее в сентябре российский танкист "ЛНР" во второй раз получил 15 лет тюрьмы.

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