СБУ назвала количество боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые перешли на сторону Украины

С августа 2015 года и по настоящее время украинским властям добровольно сдались 383 сепаратиста из "ДНР" и "ЛНР". В том числе, 128 человек в прошлом году и 16 человек с начала 2019 года.

Об этом сообщает "Апостроф".

В департаменте контрразведки СБУ изданию сообщили, что все эти люди сложили оружие в рамках программы СБУ "Тебя ждут дома".

Программа предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины с наименьшими потерями. Это пока единственный шанс для сепаратистов, не совершавших тяжких преступлений (убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия) законно выбраться из болота "русского мира".

Ранее в сентябре российский танкист "ЛНР" во второй раз получил 15 лет тюрьмы.