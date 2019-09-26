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Апелляционный суд вызвал Януковича на заседание 30 сентября

Суд продолжит рассматривать жалобы защиты экс-президента.

Апелляционный суд вызвал Януковича на заседание 30 сентября
Фото: ЕPA/UPG

Киевский апелляционный суд призывает бывшего президента Виктора Януковича прибыть на заседание 30 сентября.

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в правительственной газете "Урядовий кур'єр", передают "Українськi Новини".

"Киевский апелляционный суд вызывает вас как обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года", - говорится в повестке.

30 сентября продолжится рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-президента на вынесенный ему приговор.

Отметим, что после предыдущего заседания, 23 сентября, адвокаты Януковича заявили, что их подзащитный готовится вернуться в Украину.

Напомним, 1 марта 2014 года Янукович, пребывая на территории РФ, совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен. В этом же году Янукович сбежал в Россию.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Янукович оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

Прокуратура просила для Януковича 15 лет лишения свободы. Защита просила суд его оправдать.

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