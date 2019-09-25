Трамп о Зеленском: "Он сделал меня более популярным, чем я его"

Президент США Дональд Трамп в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пошутил по поводу скандала, связанного с их телефонным разговором 25 июля.

"Он сделал меня более популярным, чем я его", - сказал Трамп о Зеленском под смех присутствующих.

Президент США добавил, что у Зеленского хорошая репутация, и выразил уверенность в том, что у Украины все будет хорошо.

В свою очередь Зеленский сказал, что "намного лучше быть по телевизору, чем по телефону", - также вызвав смех.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.