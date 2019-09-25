В Брюсселе отреагировали на упреки в недостаточной помощи Украине от ЕС

Поддержка Европейским союзом Украины на протяжении последних пяти лет является "беспрецедентной".

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини Майи Коциянчич, передает Радио Свобода.

Ответная реакция появилась вскоре после того, как 25 сентября была опубликована стенограмма разговора от 25 июля между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, в которой оба пришли к общему мнению, что европейские государства делают недостаточно для помощи Украине.

"За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза. Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после Революции 2014 года, Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ" , - говорится в заявлении пресс-секретаря Могерини.

При этом указывается, что сумма в более 15 млрд евро не включает "многочисленных взносов" от отдельных стран-членов ЕС, которые были предоставлены Украине.

"Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом, Украина достигла большего, чем за предыдущие два десятилетия", - говорится в заявлении.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в обнародованной Белым домом в среду стенограмме разговора от 25 июля высказали мнения о том, что страны Европы делают недостаточно шагов для помощи Украине по сравнению с Соединенными Штатами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов снова заморозить помощь Украине, если ЕС не будет выделять ей деньги.