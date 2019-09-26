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Экс-замглавы Херсонской ОГА объявили о подозрении

Депутату икриминируют грубое хулиганство.

Экс-замглавы Херсонской ОГА объявили о подозрении
Евгений Рыщук

Бывшему заместителю главы Херсонской ОГА, депутату Херсонского облсовета Евгению Рыщуку сообщили о подозрении.

Депутату икриминируют уголовное дело по статье 296 ч. 3 "Хулиганство и нарушение общественного порядка" и физическое сопротивление гражданам, которые пытались прекратить драку.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что 22 сентября 2019 года указанный депутат в состоянии алкогольного опьянения совершил хулиганские действия в отношении потерпевшего Ч. По версии следствия, вышеуказанный гражданин нанес два удара руками в лицо потерпевшего, а также грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых путем громкого выкрикивания в ночное время оскорблений нецензурной бранью. Продолжая свои хулиганские действия, он нанес удары нескольким гражданам, которые пытались зафиксировать факты неправомерного поведения, отобрал у них телефоны и угрожал физической расправой", – говорится в сообщении.

Наказание предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимальных доходов граждан, арест от 3 до 6 месяцев или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Как сообщалось, бывший херсонский вице-губернатор Рыщук подрался с депутатом Олешковского районного совета Романом Чухаловым. Драка произошла на сельском празднике в Олешковском районе.

Напомним, что весной 2019 года Рыщук покинул должность заместителя главы ОГА в связи с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Ее облили кислотой в центре Херсона 31 июля 2018 года. 4 ноября она скончалась в больнице.

Отец Гандзюк заявлял, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его замом Евгением Рыщуком.

Правоохранительные органы задержали только Мангера и заявили, что на Гордеева и Рыщука доказательств нет.

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