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Шокин снова подал в Верховный Суд иск о восстановлении в должности

66-летний экс-генпрокурор требует признать его увольнение незаконным.

Шокин снова подал в Верховный Суд иск о восстановлении в должности
Фото: Вадим Крутивус

Верховный Суд 3 октября рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности.

Об этом говорится в материалах суда.

2 сентября Шокин через своего представителя обратился в Верховный Суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда, который отказался рассматривать его иск о восстановлении в должности.

6 сентября Верховный Суд открыл производство по иску Шокина к Президенту, Верховной Раде о признании незаконными и отмене решений о его увольнении. 

В 2017 году Верховный Суд уже рассматривал иск Шокина и отклонил его. Бывший генпрокурор утверждал, что подал в отставку под давлением президента Петра Порошенко, на которого, в свою очередь, оказывал давление вице-президент США Джозеф Байден.

Кроме того, он заявил, что во время голосования за отставку было зафиксировано "кнопкодавство". При голосовании за предоставление согласия на увольнение Шокина с должности были засчитаны голоса четырех народных депутатов, которые отсутствовали на пленарном заседании.

Напомним, Шокин подал в отставку в середине февраля 2016 года по просьбе президента Петра Порошенко. Тогда этот вопрос шел в спайке с голосованием по отставке Кабмина Арсения Яценюка. Однако голосование по отставке Шокина в Верховной Раде прошло лишь спустя полтора месяца - 29 марта 2016 года. 3 апреля 2016 года президент своим указом уволил Шокина.

В начале 2018 года бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, что отставка Шокина состоялась под его давлением.

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Источник: "Українські новини"
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