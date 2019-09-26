Шокин снова подал в Верховный Суд иск о восстановлении в должности

Верховный Суд 3 октября рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности.

Об этом говорится в материалах суда.

2 сентября Шокин через своего представителя обратился в Верховный Суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда, который отказался рассматривать его иск о восстановлении в должности.

6 сентября Верховный Суд открыл производство по иску Шокина к Президенту, Верховной Раде о признании незаконными и отмене решений о его увольнении.

В 2017 году Верховный Суд уже рассматривал иск Шокина и отклонил его. Бывший генпрокурор утверждал, что подал в отставку под давлением президента Петра Порошенко, на которого, в свою очередь, оказывал давление вице-президент США Джозеф Байден.

Кроме того, он заявил, что во время голосования за отставку было зафиксировано "кнопкодавство". При голосовании за предоставление согласия на увольнение Шокина с должности были засчитаны голоса четырех народных депутатов, которые отсутствовали на пленарном заседании.

Напомним, Шокин подал в отставку в середине февраля 2016 года по просьбе президента Петра Порошенко. Тогда этот вопрос шел в спайке с голосованием по отставке Кабмина Арсения Яценюка. Однако голосование по отставке Шокина в Верховной Раде прошло лишь спустя полтора месяца - 29 марта 2016 года. 3 апреля 2016 года президент своим указом уволил Шокина.

В начале 2018 года бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, что отставка Шокина состоялась под его давлением.