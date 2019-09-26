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Белый дом случайно направил в Офис демократов, инструкции как комментировать Зеленскому разговор с Трампом

Документ пытались отозвать обратно.

Белый дом случайно направил в Офис демократов, инструкции как комментировать Зеленскому разговор с Трампом
Фото: EPA/UPG

Белый дом случайно направил в Офис демократов внутренний документ с тезисами о том, как коммуницировать Владимиру Зеленскому о звонке с Дональдом Трампом. Кроме того, соответствующий документ попросили отозвать обратно. Об этом сообщает СNN.

Инструкции, изложенные в документе, поощряли утверждения, что в разговоре лидеров не было прямой речи об услуге за услугу.

Позже Белый дом попытался отозвать это электронное письмо, но скриншоты этих тезисов быстро распространились в соцсетях. 

Обнародованные инструкции у себя в твиттере прокомментировал сенатор штата Вермонт демократ Берни Сандерс: «Белый дом направил нам свои тезисы для звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: «Хотел бы я, чтобы вы предоставили нам услугу» после того, как Зеленский заговорил о военной помощи».

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать предоставление Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелосизаявила, что стенограмма только подтверждает необходимость импичмента Трампа.

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