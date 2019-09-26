Белый дом случайно направил в Офис демократов, инструкции как комментировать Зеленскому разговор с Трампом

Белый дом случайно направил в Офис демократов внутренний документ с тезисами о том, как коммуницировать Владимиру Зеленскому о звонке с Дональдом Трампом. Кроме того, соответствующий документ попросили отозвать обратно. Об этом сообщает СNN.

Инструкции, изложенные в документе, поощряли утверждения, что в разговоре лидеров не было прямой речи об услуге за услугу.

The White House sent us their talking points around President Trump’s Ukraine call.



For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, “I would like you to do us a favor though” after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv — Bernie Sanders (@SenSanders) 25 сентября 2019 г.

Позже Белый дом попытался отозвать это электронное письмо, но скриншоты этих тезисов быстро распространились в соцсетях.

Обнародованные инструкции у себя в твиттере прокомментировал сенатор штата Вермонт демократ Берни Сандерс: «Белый дом направил нам свои тезисы для звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: «Хотел бы я, чтобы вы предоставили нам услугу» после того, как Зеленский заговорил о военной помощи».

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать предоставление Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелосизаявила, что стенограмма только подтверждает необходимость импичмента Трампа.