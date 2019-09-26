Лукашенко назвал условие для освобождения украинца Шаройко

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов помиловать украинца Павла Шаройко, осужденного за шпионаж, если Украина освободит белоруса Юрия Политику, арестованного по аналогичному подозрению.

Об этом он сказал на пресс-конференции для украинских СМИ.

"Много разговоров про этих задержанных. Хотя на эту тему я с Порошенко вел разговор. Я ему показываю: вот документы: видео, аудиозаписи по вашему парню. Звание его - полковник. Я Петру Порошенко говорю: слушай, что ты хочешь о нас знать? Я тебе все сам расскажу-покажу, документы передам. Зачем прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения. Притом мы же его не просто схватили ни с того ни с сего. Мне принесли все материалы. Мы же не били его, не ломали - понимали, что это будет международный скандал. И вообще не принято выбивать из человека показания", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он сказал, что договаривался с Порошенко о взаимном освобождении Шаройко и Политики, но Украина якобы не выполнила своих обещаний.

"Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его, а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет", - сказал Лукашенко.

"Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои", - добавил он. Лукашенко сказал, что отдаст Шаройко, если Украина отпустит Политику.

"Вы хотите Политику повести в суд. Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно как. Главное ведь сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен", - сказал президент Беларуси.

Напомним, аккредитованный в Беларуси корреспондент "Украинского радио" Шаройко был задержан 25 октября 2017 года по обвинению в шпионаже. В мае 2018 года Шаройко осудили на 8 лет.

В КГБ Беларуси заявили, что Шаройко является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием. По информации КГБ, он "создал агентурную сеть из граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере". Его деятельность якобы координировал сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Скворцов, который действовал под прикрытием должности советника украинского посольства в Минске.

Министерство обороны Украины информацию КГБ опровергло.

Гражданина Беларуси Юрия Политику задержали в июне 2017 года в Украине по подозрению в шпионаже. Он интересовался у украинских ветеранов АТО воюющими на Донбассе белорусами, а также наличием в ВСУ противотанковых ракет и их характеристиками. Он был задержан при выезде в Беларусь с флешкой с секретной картой.

Сам Политика свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ, не собирал секретные сведения для России.