Для военно-технического сотрудничества с США Украине нужно выполнить “домашнее задание”, - эксперт

Чтобы вести военно-техническое сотрудничество с США, Украине нужно выполнить много “домашних заданий”. В первую очередь, следует создать четкую, прозрачную и понятную систему контроля за непередачей американских технологий третьим странам. Об этом в ходе круглого стола “Военно-техническое сотрудничество Украины с США” в Институте Горшенина заявил атташе по вопросам обороны Украины в США (2015-2018 гг.) Владимир Гаврилов.

“Чтобы вести военно-техническое сотрудничество с США, нам нужно выполнить много “домашних заданий”. В первую очередь, мы должны создать четкую, прозрачную и понятную систему контроля за непередачей американских технологий третьим странам. Об этом постоянно напоминали в Пентагоне и присылали специалистов для этого, но каждый раз все упиралось то в неготовность нашего правительства, то в неготовность Минобороны. Не все даже понимали о чем речь. потому что привыкли жить по понятиям и механизмам, которые были до войны. И только сейчас, спустя 4 года переговоров, мы выходим на уровень понимания того, как должны защищаться технологии, которые США могут нам передавать. И я надеюсь, что в ближайшее время будет подписано двухстороннее соглашение, которое позволит начать открытый и доверительный процесс работы над совместными проектами. Сейчас главный вопрос - именно доверие к нашей системе защиты военных технологий, которые могут нам передаваться. В целом, как Пентагон, так и Конгресс не против этого и все будет упираться в “домашнее задание” для Украины”, - сказал Владимир Гаврилов.

По словам эксперта, препятствием для передачи высокотехнологичных вооружений Украине всегда был политический вопрос.

“Речь идет о доверии к Украине как потребителю американской высокотехнологичной продукции с тем, чтобы избежать угрозы потери этих технологий в пользу третьих стран. Особенно остро этот вопрос встал с приходом администрации Трампа из-за напряжения в отношениях с Китаем. В администрации Обамы предпочитали не нервировать РФ и каждый раз, когда доходило до передачи более серьезного оружия, последнее слово всегда было за администрацией, которая предпочитала осторожничать, несмотря на поддержку передачи вооружений Конгрессом и Пентагоном. Когда пришел Трамп, он не очень разбирался в нюансах, однако он набрал команду советников, которые помогли ему разобраться и мы получили “джавелины”, - сказал Владимир Гаврилов.