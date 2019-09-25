Президенты Украины и США пообщались на официальном приеме.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме!", - написал Зеленский.

Других подробностей он не сообщил.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25 сентября 2019 г.

Напомним, Зеленский и Трамп официально встретятся 25 сентября. Встреча пройдет в Нью-Йорке в рамках рабочей поездки Зеленского на Генассамблею ООН.

Президент США распорядился обнародовать полную, совершенно рассекреченную и не содержащую купюр, запись его телефонного разговора с Зеленским.