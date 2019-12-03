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В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли Центральный ж/д вокзал

Посадка пассажиров осуществляется через подземные переходы. 

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли Центральный ж/д вокзал
Центральний залізничний вокзал Києва
Фото: Макс Требухов

В Киеве из-за сообщения о минировании временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала. Оно поступило около 16:00 3 декабря, сообщили на странице "Укрзализныци" в Facebook.

"Всех работников и пассажиров эвакуировали. Объект проверяют взрывтоехники, кинологи и правоохранители", - добавили представители предприятия.

Поезда от графика не отклоняются, посадка пассажиров происходит через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, центральный железнодорожный вокзал уже "минировали" в августе. Из-за анонимного звонка пришлось эвакуировать всех пассажиров и сотрудников. Взрывоопасных предметов тогда не нашли.

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