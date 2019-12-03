В среду в Киеве без существенных осадков, максимум +1

4 декабря в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем -1…+1 градус. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-9 градусов, днем -4…+4 градуса. В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -7…-12 градусов, днем 0…-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем -5…+2 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +2…-4 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем +1…-5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-9 градусов, днем -3…+2 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, днем -2…+3 градуса.