При себе у мужчины обнаружили около 3-х граммов амфетамина.

В Броварах Киевской области задержали патрульного, который предлагал жителям купить у него амфетамин. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской области.

"В полицию поступила оперативная информация, что в г. Бровары неизвестный мужчина в полицейской форме предлагает приобрести у него наркотики", - сказано в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Злоумышленник пытался скрыться от полицейских на автомобиле, однако ему это не удалось.

При проверке выяснилось, что это работник патрульной полиции Киева. При себе у него изъяли около 3-х граммов амфетамина.

Фото: kv.npu.gov.ua

Наркотик направят на экспертизу. На место происшествия вызвали сотрудников ГБР для выяснения всех обстоятельств и дачи соответствующей правовой квалификации.

Напомним, в ноябре сталдо известно про сотрудника СБУ, который продавал марихуану жителям Донецкой области. Относительно этого инцидента, ГБР направило обвинительный акт в суд.

Мужчине квалифицировали ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В случае доказательства вины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.