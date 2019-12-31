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Киевлян предупреждают об изменении режима работы центральных станций метро на праздники

Станцию "Золотые ворота" мгут закрыть на вход на время новогодних и рождественских мероприятий.

Киевлян предупреждают об изменении режима работы центральных станций метро на праздники
станция "Золотые ворота"
Фото: facebook.com/kyivmetro

В Киеве 31 декабря, 1 января и 7 января может быть временно ограничен вход пассажиров на станцию метро "Золотые ворота" во время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софиевской площади.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

"В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформах станции", - говорится в сообщении.

Также возможно ограничение на вход для пассажиров станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Незалежности".

Напомним, в новогоднюю ночь столичный метрополитен будет работать на три часа дольше, а фуникулер - круглосуточно.

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