На Донбассе в оккупированном поселке боевик расстрелял своих "сослуживцев", – штаб ООС

Он находился в состоянии опьянения.

В оккупированном поселке Куликовое Донецкой области пьяный боевик расстрелял наемников из своего подразделения.

Инцидент произошел вечером 6 января в одном из батальонов 9 отдельного мотострелкового полка, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Стало известно, что боевик, который дежурил на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотически-алкогольного угара, расстрелял боевиков со своей роты, находившихся рядом с ним", – уточнили в штабе.

Напомним, за сутки 6 января в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе произошло пять обстрелов, ранены двое украинских военных.