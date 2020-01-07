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На Донбассе в оккупированном поселке боевик расстрелял своих "сослуживцев", – штаб ООС

Он находился в состоянии опьянения. 

На Донбассе в оккупированном поселке боевик расстрелял своих "сослуживцев", – штаб ООС
Фото: ТСН

В оккупированном поселке Куликовое Донецкой области пьяный боевик расстрелял наемников из своего подразделения. 

Инцидент произошел вечером 6 января в одном из батальонов 9 отдельного мотострелкового полка, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Стало известно, что боевик, который дежурил на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотически-алкогольного угара, расстрелял боевиков со своей роты, находившихся рядом с ним", – уточнили в штабе.

Напомним, за сутки 6 января в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе произошло пять обстрелов, ранены двое украинских военных.

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