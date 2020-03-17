Фонд соцстрахования будет компенсировать 50% зарплаты в случае самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во время брифинга руководительница Фонда соцстрахования Елена Дума.

"Сегодня утвержден закон, который также расширил перечень страховых случаев. Так, на время самоизоляции под медицинским наблюдением и пребывания в больницах для предотвращения распространения коронавируса Фонд соцстрахования будет компенсировать 50% заработка", - сказала она.

При этом она добавила, что упрощена процедура получения больничных листов.

"Во время карантина действует особый порядок выдачи листов нетрудоспособности", - добавила Дума.

По ее словам, Фонд соцстрахования готов консультировать и оказывать соответствующую помощь населению.

Напомним, 17 марта Верховная Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". За данный закон проголосовали 344 народных депутата.