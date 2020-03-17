"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
"Новая почта" пообещала 25 млн гривен для больниц и попросила о льготах для бизнеса
Зеленский собрал крупный бизнес на Банковой для помощи в борьбе с коронавирусом
Зеленский собрал крупный бизнес на Банковой для помощи в борьбе с коронавирусом
Зеленский призвал ограничить пассажирские перевозки между городами и остановить метро
Зеленский призвал ограничить пассажирские перевозки между городами и остановить метро
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Киев с 17 марта ограничит движение людей из других населенных пунктов (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле", - источники в "Слуге народа"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В ДТП под Харьковом погиб 25-летний военнослужащий Нацгвардии

Водитель не справился с управлением и влетел в бетонную опору моста.

В ДТП под Харьковом погиб 25-летний военнослужащий Нацгвардии
Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на участке автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", в результате которой погиб 25-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"По предварительной информации, 16 марта около 7:00 утра старший лейтенант Нацгвардии, находясь за рулем автомобиля «Audi», двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой моста. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона военной прокуратуры объединенных сил.

Напомним, в понедельник вечером созле Сум произошло ДТП с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли три человека.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также