ВАКС начал рассмотрение дела по Львовскому бронетанковому заводу

Высший антикоррупционный суд провел первое заседание по делу в отношении должностных лиц Вооруженных Сил Украины и госпредприятия "Львовский бронетанковый завод", подозреваемых в растрате средств во время закупки двигателей для нужд ВСУ. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

В частности, дело касается растраты средств, выделенных на закупку 40 двигателей, и нанесение убытков более чем на 14 млн. грн. По делу проходят директор Львовского бронетанкового завода; его зам по коммерческим вопросам; начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ, генерал-майор; начальник отдела в управлении ЦБТУ ВСУ, полковник; учредитель ООО "Булет Лайн".

Все они присутствовали во время судебного заседания. Их обвиняют в заговоре с целью завладения и присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением.

Во время заседания, которое продлилось два с половиной часа, прокурор зачитывал обвинительный акт. Далее сторона защиты просила суд перенести слушание из-за неготовности их вступительной речи. Коллегия судей ВАКС объявила перерыв до 13 апреля.

Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро, госпредприятие "Львовский бронетанковый завод" выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению Вооруженных Сил Украины (ЦБТУ ВСУ) новые двигатели В-46-6. По документам, "ЛБТЗ" приобрел у ООО "Булет Лайн" и поставил ЦБТУ ВСУ 40 двигателей. Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с ООО был фиктивный, а двигатели - были в использовании. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны.

Расследование детективы НАБУ начали в ноябре 2016 года. В марте 2018 года детективы завершили досудебное расследование.