Прокуратура попросила для полковника Безъязыкова 13,5 лет лишения свободы

Шевченковский райсуд Киева начал дебаты по делу полковника Ивана Безъязыкова в среду, 4 марта. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Во время заседания прокурор Михаил Тишын заявил, что сторона обвинения просит для подсудимого наказание в виде лишения свободы сроком на 13,5 лет с конфискацией имущества.

Фото: Артем Кочурский

"Если мы, несмотря на беспрекословно доказаны обстоятельства пребывания Безъязыкова на территории "ДНР", все же признаем, что он действительно был пленным и в его действиях нет ничего противоправного, - это будет означать, что мы фактически обесценили физические и моральные страдания каждого, кто действительно прошел через этот ад, но не предал свою страну, и плюнули на могилу каждого, кто погиб в плену, но остался верен присяге", - сказал он.

В свою очередь, подсудимый выступить не смог, ссылаясь на неготовность речи. В результате чего суд удовлетворил просьбу Безъязыкова о перерыве в заседании до 20 марта.

Напомним, полковник Иван Безъязыков - украинский разведчик, более года находился в плену. Был освобожден в 2016 году, но через несколько месяцев был арестован. Его обвиняют в государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Обвинение считает, что находясь в плену, Безъязыков перешел на сторону врага и помогал боевикам вербовать украинских военнопленных.