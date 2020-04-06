Отмечается, что радиационный фон по Киеву и области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

По состоянию на 7:00 6 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются меры по ликвидации двух очагов пожаров.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, продолжается ликвидация очагов пожаров между с. Владимировка и с. Жовтневе Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 чел. и 28 ед. техники, из них от ГСЧС 74 чел. л/с и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8). Всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлено 42 сброса воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 - 27 сбросов, самолетами АН-32П - 15 сбросов;

Также спасатели тушат пожар вблизи с. Рагивка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 чел. и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 чел. л/с и 2 ед. техники. В 20 ч. 45 мин. огонь был локализован.

Отмечается, что радиационный фон по Киеву и Киевской области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,014 мР / час, Киевская область - в пределах 0,012 мР / час, в г. Чернобыль - 0,020 мР / ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР / ч).

Напомним,сообщение о верховом лесном пожарена территории лесничества возле бывшего села Владимировка поступило в субботу 13:22. В 14:30 и 14:53 из Нежина для тушения пожара вылетели два самолета Ан-32П, а в 15:33 отправился также вертолет Ми-8.

По состоянию на 5 апреля, пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать на 25 га. Утром пожарные с помощью авиации сбросили на открытый огонь 50 тонн воды.